Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:14, 26 марта 2024Из жизни

Маленькая акула спасла охотника после нападения медведя-гризли

Мужчина из Канады нашел уязвимое место у напавшего на него медведя и выжил

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мужчина из Канады выжил после нападения медведя-гризли. Его спасла детская песенка про маленькую акулу, сообщает Metro.

38-летний Джереми Эванс отправился на охоту в отдаленный район Скалистых гор. Там его внезапно атаковал агрессивный медведь. Зверь лоскутами отрывал от охотника кожу и мышцы, затем схватил зубами за череп и принялся грызть, «как собака глодает кость».

В конце концов Эвансу удалось найти мягкое уязвимое место на животе напавшего на него хищника. Когда он изо всех сил сжал его, медведь запаниковал и убежал.

Я нашел кусок мяса с щетиной и частью моих усов. Затем я нашел еще один кусок побольше, похожий на твердый хрящ. Это был фрагмент моего уха и кожи головы. Я подобрал их, сел с куском своего лица в руках и подумал, что мне этого не пережить. У меня было несколько вариантов. Попытаться вынести невыносимое? Или закончить все на своих условиях?

Джереми Эвансохотник

Эвансу хотелось покончить с жизнью, но у него ничего не получалось. Тогда он решил включить на телефоне музыку и собраться с силами. Первой заиграла детская песенка Baby Shark, которую накануне слушала его маленькая дочь. Мысль о семье взбодрила мужчину. Ему удалось встать, добраться до машины и доехать до ближайшей турбазы.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Оттуда его вертолетом отправили в больницу. Операция продлилась 13 часов, хирурги сделали все возможное, чтобы сохранить Эвансу лицо. Канадец выжил и написал книгу о пережитом.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Хавери, штат Карнатака, спасла мужа и брата от нападения трех губачей. Женщина ударила одного из медведей топором, а муж и брат индианки стали забрасывать двух других животных камнями.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      Маленькая акула спасла охотника после нападения медведя-гризли

      Бывший вратарь «Спартака» перейдет в «Локомотив»

      Путин потребовал максимально сократить проверки бизнеса

      В МИД возмутились действиями Франции на заседании СБ ООН

      Названы причины ранней менопаузы

      Знаменитую сумку Birkin не продают простым людям. Купить ее могут только избранные. Как это привело к скандалу?

      Захарова ответила США на слова о неверии в причастность Украины к теракту

      Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

      Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше