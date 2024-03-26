Маленькая акула спасла охотника после нападения медведя-гризли

Мужчина из Канады нашел уязвимое место у напавшего на него медведя и выжил

Мужчина из Канады выжил после нападения медведя-гризли. Его спасла детская песенка про маленькую акулу, сообщает Metro.

38-летний Джереми Эванс отправился на охоту в отдаленный район Скалистых гор. Там его внезапно атаковал агрессивный медведь. Зверь лоскутами отрывал от охотника кожу и мышцы, затем схватил зубами за череп и принялся грызть, «как собака глодает кость».

В конце концов Эвансу удалось найти мягкое уязвимое место на животе напавшего на него хищника. Когда он изо всех сил сжал его, медведь запаниковал и убежал.

Я нашел кусок мяса с щетиной и частью моих усов. Затем я нашел еще один кусок побольше, похожий на твердый хрящ. Это был фрагмент моего уха и кожи головы. Я подобрал их, сел с куском своего лица в руках и подумал, что мне этого не пережить. У меня было несколько вариантов. Попытаться вынести невыносимое? Или закончить все на своих условиях? Джереми Эванс охотник

Эвансу хотелось покончить с жизнью, но у него ничего не получалось. Тогда он решил включить на телефоне музыку и собраться с силами. Первой заиграла детская песенка Baby Shark, которую накануне слушала его маленькая дочь. Мысль о семье взбодрила мужчину. Ему удалось встать, добраться до машины и доехать до ближайшей турбазы.

Оттуда его вертолетом отправили в больницу. Операция продлилась 13 часов, хирурги сделали все возможное, чтобы сохранить Эвансу лицо. Канадец выжил и написал книгу о пережитом.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Хавери, штат Карнатака, спасла мужа и брата от нападения трех губачей. Женщина ударила одного из медведей топором, а муж и брат индианки стали забрасывать двух других животных камнями.