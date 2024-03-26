Посольство сообщило о гибели второго белоруса при теракте в «Крокус Сити Холле»

Посольство: белорус 1981 года рождения, предположительно, погиб в «Крокусе»

Еще один гражданин Белоруссии, по предварительным данным, погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на белорусское посольство в Москве.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших значится Вадим Александрович Кулик, который возможно является гражданином Белоруссии. «Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работает охранником в "Крокус Сити Холле" и не выходит на связь с момента теракта», — подчеркнули в посольстве.

С 23 марта ведомство находится на связи с родственниками и коллегами мужчины. Специалисты взяли у семьи Кулика пробы ДНК для идентификации тела.

24 марта посольство рассказало о гибели гражданки Белоруссии 1978 года рождения. Ранее сообщалось, что в теракте в «Крокус Сити Холле» пострадал гражданин Белоруссии.