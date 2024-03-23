В теракте в «Крокус Сити Холле» пострадал гражданин Белоруссии

Посол Крутой: в теракте в подмосковном «Крокусе» пострадал гражданин Белоруссии

Одним из пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал гражданин Белоруссии. Об этом сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой.

Сейчас пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются столичные медики.

По словам представителя соседней республики, посольство будет работать в круглосуточном режиме. Консулы и официальные представители силовых структур Белоруссии органов находятся на прямой связи с российскими коллегами, подчеркнул Крутой.

«Российским специалистам предложена помощь и содействие со стороны белорусских коллег. Продолжается интенсивная работа силовых структур по установлению всех причастных к данному чудовищному теракту», — написал он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Вооруженные люди захватили партер между вторым и третьим звонком и разбросали в зале зажигательные шашки, из-за которых в здании мог начаться пожар.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, списки опознанных жертв теракта в Красногорске опубликуют в 10:00 мск. Сейчас на месте трагедии в Подмосковье заняты 477 спасателей и 183 единицы техники. Утром они начали разбор зрительного зала, где частично обрушились перекрытия. Об этом он написал в Telegram-канале.

МЧС опубликовало перечень пострадавших во время теракта граждан. В списке госпитализированных в больницы Москвы и Подмосковья числятся 107 человек.