Блогерша назвала неожиданный способ скрыть бюстгальтер под белой одеждой

Блогерша Кэти из Инвернесса, Шотландия, назвала неожиданный способ скрыть бюстгальтер под белой одеждой. Соответствующей информацией она поделилась с BBC Social в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в белой блузе с голубыми цветами. Она сообщила, что носит нижнее белье в размере L.

По словам женщины, бюстгальтер белого цвета просвечивает сквозь светлую одежду. По этой причине она посоветовала подбирать белье красного оттенка.

«Я тоже была шокирована, когда узнала, но на самом деле под белым оно будет незаметным. Идеально подходит для белых рубашек. Кто бы мог подумать? Главное — держитесь подальше от ярко-розовых цветов», — заключила Кэти.

Ранее одна вещь из женского гардероба стала популярной у мужчин. Речь идет о кроп-топах. Журналисты обратили внимание на видео, которые блогеры стали часто выкладывать в TikTok.