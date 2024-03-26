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20:17, 26 марта 2024Ценности

Блогерша назвала неожиданный способ скрыть бюстгальтер под белой одеждой

Фото: Unsplash

Блогерша Кэти из Инвернесса, Шотландия, назвала неожиданный способ скрыть бюстгальтер под белой одеждой. Соответствующей информацией она поделилась с BBC Social в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в белой блузе с голубыми цветами. Она сообщила, что носит нижнее белье в размере L.

По словам женщины, бюстгальтер белого цвета просвечивает сквозь светлую одежду. По этой причине она посоветовала подбирать белье красного оттенка.

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«Я тоже была шокирована, когда узнала, но на самом деле под белым оно будет незаметным. Идеально подходит для белых рубашек. Кто бы мог подумать? Главное — держитесь подальше от ярко-розовых цветов», — заключила Кэти.

Ранее одна вещь из женского гардероба стала популярной у мужчин. Речь идет о кроп-топах. Журналисты обратили внимание на видео, которые блогеры стали часто выкладывать в TikTok.

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      Екатерина Ештокина
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