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14:24, 26 марта 2024Культура

Бузова отправила 50 тысяч рублей приюту для животных в Белгороде

Певица Бузова отправила 50 тысяч рублей собачьему приюту в Белгороде

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская исполнительница Ольга Бузова отправила 50 тысяч рублей приюту для животных в Белгороде. Об этом певица сообщила в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Приюту для собак немного помогла. Сейчас пытаюсь решить с одной семьей. Чтобы помочь выехать», — рассказала артистка. Певица пожертвовала средства приюту «Добрый дом», в котором находится 300 собак. До этого сотрудники сообщили, что у животных осталось корма всего на 10 дней.

Ранее певица заявила, что готова помочь жителям Белгорода после обстрелов. Она попросила подписчиков сообщить ей, в какой поддержке они нуждаются.

До этого Бузова пожертвовала два миллиона рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Певица опубликовала скриншот денежного перевода и призвала поклонников поучаствовать в сборе средств, подчеркнув, что любая сумма важна.

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      Мария Рюрикова
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