Бывший сотрудник российского университета получил девять лет колонии за взятки

В Мурманске осудили на 9 лет бывшего сотрудника университета за взятки

В Мурманске суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего начальника подразделения одного из местных высших учебных за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по частям 3,5,6 статьи 290 («Получение должностным лицом взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах за совершение незаконных действий и бездействия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с марта 2019 по май 2022 года фигурант получал от представителя коммерческой организации вознаграждения за прием и оплату некачественно выполненных работ по уборке помещений университета. Общая сумма составила взяток более двух миллионов рублей.

Ранее в Оренбурге следователи возбудили дело против старшего преподавателя одного из университетов города за коррупцию.