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10:16, 26 марта 2024Из жизни

«Колдуна» линчевали после нападения заколдованного крокодила на женщину

Pulse: в Замбии линчевали четырех мужчин, обвиненных в колдовстве

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Замбии линчевали мужчину, заподозренного в причастности к нападению заколдованного крокодила на женщину. Об этом сообщает нигерийское издание Pulse.

«Колдуном» объявили 32-летнего Ленгве Кафупи, жившего в деревне на озере Бангвеулу. По слухам, он использовал магию, чтобы заставить рептилию напасть на женщину. Собравшаяся толпа растерзала его, сожгла тело и разграбила его магазин.

Покончив с ним, местные жители обвинили в колдовстве еще трех человек, живших в различных селах на озере Бангвеулу. Они расправились с ними, а тела закопали.

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      Олег Парамонов
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