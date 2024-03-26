Известный участник «Танцев со звездами» напился и залез в постель к ученице

В Австралии участник «Танцев со звездами» разделся и залез в постель к ученице

В Австралии участник национального танцевального шоу решил обжаловать приговор о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает News.com.au.

50-летний Трентон Шипли известен австралийцам по участию в шоу «Танцы со звездами» в 2005 году. В 2022-м его приговорили к году тюремного заключения за домогательства. Иск против танцора подала его совершеннолетняя ученица, имя которой не разглашается. Она утверждает, что в 2021 году вместе с Шипли употребляла алкогольные напитки в его студии. Они сильно напились и отправились спать в квартиру рядом со студией, где легли в отдельные кровати.

Однако утром знаменитый танцор якобы полностью разделся, залез в постель к женщине и «прикасался к ней с сексуальными намерениями». В суде заявили, что пострадавшая отправила сообщение другу сразу же после случившегося. Позже она также заявила, что Шипли целовал ее во время танца в вечер перед происшествием. Кроме того, он «ощупывал» и дотронулся до ее бедра, когда они выпивали.

В итоге Шипли приговорили к году тюрьмы. Теперь он подал апелляцию. Танцор признал, что действительно забрался в постель к женщине, однако отрицает сексуальные домогательства, так как «у него не было на них времени». Разбирательство продолжается.

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