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18:12, 26 марта 2024Бывший СССР

Данилов прокомментировал свое увольнение

Экс-секретарь СНБО Данилов заявил, что ему не стыдно за годы работы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отправленный в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал свое увольнение и заявил, что ему не стыдно за годы работы на должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Данилова, на должности секретаря СНБО он проработал 4 года 5 месяцев и 24 дня. Он подчеркнул, что это была работа, за которую ему «не стыдно» и которой он отдавался «до остатка».

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      Алевтина Запольская
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