Домохозяек призвали почистить матрас водкой

«БелНовости»: почистить матрас и убрать неприятный запах удастся с помощью водки

Почистить матрас и тем самым убрать неприятный запах в спальне и избавиться от вредоносных микроорганизмов в нем удастся с помощью водки. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали развести водку с водой в соотношении 1:1, налить в пульверизатор и опрыскать получившимся средством матрас, после чего просушить его на улице. Кроме того, водка будет эффективна при борьбе с плесенью в ванной, рассказали они. Для этого водку, смешанную в той же пропорции с водой, с помощью распылителя понадобится нанести на пораженные участки, после чего, подержав 15 минут, обработать поверхность.

Ранее эксперты «БелНовостей» также назвали простые способы, которые позволят избавиться от мелких мошек на кухне.