В России начала расти разница между ценами продуктов в магазине и доставке

«Ъ»: из-за нехватки курьеров продукты в доставке начали быстрее расти в цене

Из-за нехватки курьеров и сборщиков российские ретейлеры начали поднимать цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах. Об этом со ссылкой на обзор Infoline о состоянии рынка за февраль 2024 года пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, продавцы закладывают в цены растущие издержки, потому что справиться с дефицитом кадров не получается. Не помогают даже выросшие на треть по итогам прошлого года зарплаты.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что разница в стоимости онлайн-заказа и офлайн-покупки может достигать 5-10 процентов, что позволяет компенсировать расходы. Другой стратегией становится отсечение небольших заказов, то есть доставка возможна только для чека определенной стоимости.

Опрошенные изданием компании объяснили, что стоимость на сайте и в торговой точке действительно может отличаться, но такая наценка предполагает определенные расходы и не является постоянной. В том числе она зависит от локации точки.

В прошлом году онлайн-продажи продовольственных товаров в России выросли на 47 процентов в денежном выражении, до 918 миллиардов рублей. В 2022 году рост составлял 63 процента, а в 2021-м — 146 процентов.

Эксперты отмечают, что неравномерное повышение цен может сократить спрос на доставку, из-за чего популярность услуги упадет. Впрочем, они видят и возможности для оптимизации, в рамках которой формат доставки будет скорректирован (например, за счет сборки и доставки от разных игроков), но ее стоимость сохранится.

По мнению Бурмистрова, значительный процент тех, кто пользуется доставкой онлайн, вряд ли от нее откажется, потому что для них большая, чем ранее, наценка не очень заметна. Поэтому он не видит существенных рисков для доходов от такого формата продаж.

