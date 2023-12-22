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13:36, 22 декабря 2023Экономика

Зарплаты московских курьеров резко выросли

HH.ru: зарплаты московских курьеров превысили отметку в 200 тысяч рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Зарплаты московских курьеров превысили отметку в 200 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики hh.ru, их слова приводит «Российская газета».

По словам экспертов, из-за привычки россиян «заказывать буквально все онлайн» компании увеличивают зарплаты, чтобы справиться с растущим спросом на доставку. Средний доход пеших и велокурьеров составляет более 80 тысяч рублей, а в пиковые месяцы, как декабрь и январь, он достигает 200 тысяч тысяч и более.

Как отметили в «Яндекс Доставке», доходы автокурьеров за год выросли на 46 процентов в среднем по России. В Москве их зарплаты могут доходить до 228,8 тысячи рублей в месяц. За одну смену сотрудники могут получать от 6,5 тысячи рублей.

«Курьеры на автомобилях давно зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, что выше средней зарплаты по России», — пояснил управляющий партнер INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров.

За неделю снегопадов в Москве вырос спрос на доставку продуктов и готовых блюд из ресторанов. К воскресенью количество заказов продуктов и еды на дом увеличилось от 5 до 21 процента. При этом из-за ажиотажа бизнес столкнулся с нехваткой курьеров и не смог удовлетворить все запросы клиентов.

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      Вячеслав Агапов
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