Москва столкнулась с нехваткой курьеров во время снегопадов

«Ъ»: спрос на курьеров за неделю рекордных снегопадов в Москве вырос на 21 %

За неделю снегопадов в Москве вырос спрос на доставку продуктов и готовых блюд из ресторанов и снизилась посещаемость торговых центров и фитнес-клубов. Однако бизнес столкнулся с нехваткой курьеров и не смог удовлетворить все запросы клиентов, сообщает «Коммерсантъ».

Из-за рекордных снегопадов в столице случился всплеск спроса на доставку. К воскресенью количество заказов продуктов и еды на дом увеличилось от 5 до 21 процента, отмечают представители отрасли.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, обычно во время непогоды спрос на доставку растет в два-три раза и более. Однако из-за нехватки курьеров рестораны и магазины не смогли соответственно нарастить оборот.

«Сервисы и в обычные периоды работают на пределе, увеличить загрузку в пиковые моменты не всегда возможно», — объяснил эксперт.

Управляющий партнер «Моремании» Артем Ломизе добавил, что из-за недостатка рабочих рук в большинстве случаев приходилось ограничивать доставку. В снегопад качество доставки падает — курьеры везут заказы дольше и привозят их холодными, пояснил партнер Data Insight Федор Вирин. При этом курьеров для работы в непогоду нередко приходится финансово мотивировать, добавил Бурмистров.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, работа курьера стала второй самой высокооплачиваемой специальностью. Самый высокий доход у водителей такси, они получают до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались сотрудники доставки с ежемесячным доходом около 91-94 тысяч рублей.