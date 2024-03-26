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08:38, 26 марта 2024Силовые структуры

Два друга расправились с россиянином на кладбище из-за долга и продали его авто

В Перми два друга убили знакомого на кладбище из-за долга в 150 тысяч рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Перми два друга расправились на кладбище с приятелем из-за долга в 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, потерпевший работал сантехником и недавно купил Volkswagen Polo, на который копил три года. В день ЧП ему позвонил знакомый и попросил свозить его и еще одного товарища на могилу к матери. По дороге попутчики начали припоминать потерпевшему, что тот купил у одного из них когда-то «десятку», но так и не заплатил. Хотя уже перепродал ее и купил иномарку.

Возле надгробия матери фигуранты принялись избивать и душить пострадавшего. Они расправились с ним, забрали машину и уехали продавать ее. В полицию обратилась сожительница жертвы. Преступников уже задержали.

Ранее суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который расправился с двумя женщинами и поджег их квартиры для сокрытия следов преступления.

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      Екатерина Кашурникова
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