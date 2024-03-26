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05:06, 26 марта 2024Забота о себе

Два продукта оказались полезными для быстрого засыпания

Mirror: бананы и миндаль больше других продуктов способствуют быстрому засыпанию

Фото: Ilona Frey / Unsplash

Некоторые продукты, включая бананы, больше других способствуют быстрому засыпанию, рассказали эксперты-сомнологи из британской организации Sleep Charity. Их выводы цитирует издание Mirror.

Бананы полезны для засыпания, потому что являются источником магния и калия — микроэлементов, которые, как объяснили сомнологи, помогают расслабить напряженные мышцы. Кроме того, добавили они, во фрукте оказалось достаточно триптофана — аминокислоты, стимулирующей выработку гормонов спокойствия. «Съешьте перед сном банан целиком или сделайте из него смузи», — порекомендовали специалисты.

Магний, продолжили они, также содержится в миндале. «У миндаля есть дополнительное преимущество: он содержит белки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм с активного цикла адреналина на режим отдыха и пищеварения. Попробуйте заменить полдник горсткой орехов или смешать его с молоком и медом для приятного перекуса перед сном», — предложили сомнологи.

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