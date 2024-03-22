Названы обязательные для весеннего меню продукты
Зачастую весной у людей возникает дефицит витаминов, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. В комментарии для aif.ru врач назвала обязательные продукты для весеннего меню, которые помогут восполнить недостаток витаминов и микроэлементов.
По словам Драпкиной, чаще всего весной возникает дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К. Все они необходимы для работы нервной и иммунной систем. Для профилактики дефицитов необходимо питаться правильно и разнообразно, обратила внимание специалистка. Меню должно состоять из большого количества фруктов и овощей, молочных продуктов, яиц, мяса и рыбы.
Врач объяснила, что витамины группы B можно получить из картофеля, моркови, зерновых ростков, печени, рыбы.
Витамин А есть в печени рыб и рыбьем жире, печени животных и домашней птицы, яйцах, сливочном масле, моркови, красном перце, тыкве, помидорах, абрикосах, персиках, грушах, красных и оранжевых овощах и фруктах
Употребление рыбьего жира, выпечки из муки грубого помола поможет восполнить нехватку витамина D, продолжила Драпкина. Также витамин вырабатывает кожа человека под воздействием солнечных лучей.
Для восполнения дефицита витамина Е следует добавлять в меню петрушку, ростки пшеницы, брюссельскую капусту, растительные масла. При нехватке же витамина К нужно есть листовые овощи, овес, плоды шиповника, призвала врач.
Напоследок доктор Драпкина посоветовала весной увеличить количество грецких орехов, водорослей и красной рыбы в рационе, чтобы получать омега-3 жирные кислоты.
Ранее эндокринолог Вероника Савенко предупредила, что при дефиците витамина В6 у людей появляется необычный симптом. По ее словам, при нехватке этого вещества на коже, во рту или в уголках рта образовываются язвы.