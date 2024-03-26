Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:29, 26 марта 2024Культура

Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов

Дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе за 718 тысяч долларов

Кадр: Фильм «Титаник»

Дверь из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» продали на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» от аукционного дома Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кусок бальзового дерева, на котором героиня Кейт Уинслет спаслась в финале картины, приобрел неизвестный покупатель. На аукционе также было продано шифоновое платье, которое носила актриса. Его стоимость составила 125 тысяч долларов.

На акционе также были выставлены лоты из других культовых фильмов. Черный костюм симбиота из фильма Сэма Рейми «Человек-паук 3: Враг в отражении» был продан за 125 тысяч долларов, в аналогичную сумму обошелся топор Джека Николсона из хоррора «Сияние». Кнут героя Харрисона Форда из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» нашел покупателя за 525 тысяч долларов.

Ранее стал известно, что стартовая цена двери из фильма Кэмерона на аукционе составила 40 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Директор ФСБ раскрыл новые данные о теракте в «Крокусе». Он заявил, что за нападением стоят США, Британия и Украина

      Парикмахер раскрыл неожиданную функцию фена для волос

      Лукашенко прокомментировал идею разместить войска НАТО на границе с Белоруссией

      МИД России выразил надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе

      «АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать восемь новых товарных знаков

      Цены на какао установили исторический рекорд

      Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в одну страну в Карибском море

      Россиянам дали совет по самостоятельной замене счетчиков

      Глава ФСБ России высказался о будущем Буданова

      Женщина родила ребенка ночью в море во время заплыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше