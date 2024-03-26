Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов

Дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе за 718 тысяч долларов

Дверь из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» продали на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» от аукционного дома Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кусок бальзового дерева, на котором героиня Кейт Уинслет спаслась в финале картины, приобрел неизвестный покупатель. На аукционе также было продано шифоновое платье, которое носила актриса. Его стоимость составила 125 тысяч долларов.

На акционе также были выставлены лоты из других культовых фильмов. Черный костюм симбиота из фильма Сэма Рейми «Человек-паук 3: Враг в отражении» был продан за 125 тысяч долларов, в аналогичную сумму обошелся топор Джека Николсона из хоррора «Сияние». Кнут героя Харрисона Форда из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» нашел покупателя за 525 тысяч долларов.

Ранее стал известно, что стартовая цена двери из фильма Кэмерона на аукционе составила 40 тысяч долларов.