Politico: семья эко-активиста Кеннеди-младшего заработала на добыче нефти и газа

Семья эко-активиста и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, выступающего против ископаемого топлива и загрязнения окружающей среды, заработала тысячи долларов через лизинговую компанию занимающуюся правами на добычу нефти и газа. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что независимый кандидат в своей форме раскрытия финансовой информации, поданной в июне 2023 года, сообщил о доходах от компании Arctic Royalty Limited Partnership, которая арендует земли для добычи нефти и газа в Оклахоме, Техасе и других штатах

Согласно документу, Кеннеди заработал в Arctic Royal от 17,8 до 29,3 тысячи доллара с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года. При этом в интервью изданию он заявил, что продал большую часть своей доли в Arctic Royal в декабре 2023 года после того, как его форма раскрытия финансовой информации кандидата стала публичной, однако документацией, подтверждающей продажу, он не поделился.

«Я все еще косвенно владею очень небольшой долей в Arctic Royal через поместье моего брата Дэвида. Это приносит около 1000 долларов в год. Мне принадлежит 1/10 этого поместья. Поскольку другие члены семьи также являются владельцами, у меня нет полномочий продать эту инвестицию», — объяснил кандидат.

Ранее Кеннеди-младший раскритиковал планы действующего главы государства Джо Байдена остановить российского лидера Владимира Путина на Украине. По мнению политика, речь идет не о том, что Россия продолжит продвигаться в Европу, а о расширении НАТО на восток и включении Украины, чего США не должны были допускать.