Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 26 марта 2024Мир

Эко-активиста и кандидата в президенты США обвинили в заработке на нефти

Politico: семья эко-активиста Кеннеди-младшего заработала на добыче нефти и газа
СюжетРоссия и НАТО:
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Семья эко-активиста и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, выступающего против ископаемого топлива и загрязнения окружающей среды, заработала тысячи долларов через лизинговую компанию занимающуюся правами на добычу нефти и газа. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что независимый кандидат в своей форме раскрытия финансовой информации, поданной в июне 2023 года, сообщил о доходах от компании Arctic Royalty Limited Partnership, которая арендует земли для добычи нефти и газа в Оклахоме, Техасе и других штатах

Согласно документу, Кеннеди заработал в Arctic Royal от 17,8 до 29,3 тысячи доллара с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года. При этом в интервью изданию он заявил, что продал большую часть своей доли в Arctic Royal в декабре 2023 года после того, как его форма раскрытия финансовой информации кандидата стала публичной, однако документацией, подтверждающей продажу, он не поделился.

«Я все еще косвенно владею очень небольшой долей в Arctic Royal через поместье моего брата Дэвида. Это приносит около 1000 долларов в год. Мне принадлежит 1/10 этого поместья. Поскольку другие члены семьи также являются владельцами, у меня нет полномочий продать эту инвестицию», — объяснил кандидат.

Ранее Кеннеди-младший раскритиковал планы действующего главы государства Джо Байдена остановить российского лидера Владимира Путина на Украине. По мнению политика, речь идет не о том, что Россия продолжит продвигаться в Европу, а о расширении НАТО на восток и включении Украины, чего США не должны были допускать.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      Брянских полицейских наградили за задержание подозреваемых в теракте в «Крокусе»

      МЧС отчиталось о ходе спасательных работ на руднике «Пионер»

      В Донецке и Горловке сообщили о перебоях с электричеством

      Экс-канцлер Германии заявил о верности дружбе с Путиным

      Иностранца заподозрили в связях с Украиной из-за переписок в телефоне

      В Москве заочно арестовали главу СБУ

      В России резко выросли запасы газа

      Минобороны Британии обвинило Россию в безответственной ядерной риторике

      Во Франции назвали возможный сценарий прямого столкновения с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше