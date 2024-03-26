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15:44, 26 марта 2024Мир

Экс-главу Республиканской партии США призвали уволить с нового места работы

NBC: коллеги призвали уволить экс-главу республиканцев Макдэниэл с телеканала
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Mike Segar / Reuters

Ведущие американской телекомпании NBC призвали телеканал уволить бывшего председателя Республиканской партии США Ронну Ромни Макдэниэл, которая недавно была принята на новое место работы в качестве политического аналитика канала. Об этом сообщает NBC News.

«Тот факт, что госпожа Макдэниэл находится в штате NBC News, для меня необъясним. И я надеюсь, что они отменят свое решение», — приводит портал слова телеведущей NBC Рэйчел Мэддоу, начавшей свою программу с призыва уволить коллегу.

Тележурналисты обвиняют экс-главу республиканцев в давлении на избирательные органы США с целью принудить их к непризнанию итогов президентских выборов 2020 года. Кроме того, Макдэниэл уличили в нападках на журналистов, в том числе и из NBC.

В конце февраля Макдэниэл заявила, что уйдет с поста председателя Республиканской партии США 8 марта.

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      Елизавета Мытарева
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