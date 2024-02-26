Глава Республиканской партии назвала дату ухода с поста из-за давления Трампа

Глава Республиканской партии Макдэниэл уйдет в отставку 8 марта из-за Трампа

Председатель Республиканской партии США Ронна Ромни Макдэниэл заявила, что уйдет в отставку 8 марта после нескольких недель давления со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Об этом информирует Bloomberg.

«Национальный комитет Республиканской партии исторически претерпевал изменения, как только у нас появлялся кандидат, и мы всегда намеренно чтили эту традицию. Я по-прежнему привержена идее вернуть республиканцев в Белый дом и в бюллетени в ноябре», — отметила глава партии.

7 февраля сообщалось, что Макдэниэл начала переговоры с руководством Республиканской партии по уходу с должности в связи с тем, что команда экс-президента рассматривает новых кандидатов на пост главы Национального комитета.

13 февраля Трамп выдвинул кандидатуру главного юрисконсульта комитета, Майкла Уотли, на пост председателя и предложил своей невестке Ларе Трамп стать его заместителем.