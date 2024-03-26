Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 26 марта 2024Мир

Экс-канцлер Германии заявил о верности дружбе с Путиным

Экс-канцлер ФРГ Шредер: верен дружбе с Путиным, несмотря на конфликт на Украине

Фото: Gregor Fischer / Reuters

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер по-прежнему верен дружбе с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому агентству DPA.

Экс-канцлер также отверг критику его сотрудничества с российскими энергетическими компаниями после завершения политической карьеры.

«Я всегда следил за тем, чтобы моя профессиональная деятельность в российских компаниях соответствовала международному и германскому законодательству, а я адвокат и, конечно, знаком с экономической политикой. Так было и так будет и впредь», — заверил политик.

Ранее Шредер заявил, что Франции и Германии стоит сотрудничать, чтобы вместе найти мирное решение конфликта на Украине. Он также подчеркнул свое несогласие с теми, кто критикуют отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и «пытаются представить его в качестве человека, который ошибочно стремится к миру».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      Раскрыт секрет стройной фигуры жены Канье Уэста

      В США рухнул огромный мост

      Гражданина Грузии заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

      Названы способы справиться с тревожностью из-за похода в спортзал

      На Украине проговорились о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

      Раскрыты подробности iOS 18

      Энн Хэтэуэй откровенно рассказала о выкидыше

      В WhatsApp появилась новая функция

      Россиянам пообещали «пугающий» апрель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше