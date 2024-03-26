Экс-канцлер Германии заявил о верности дружбе с Путиным

Экс-канцлер ФРГ Шредер: верен дружбе с Путиным, несмотря на конфликт на Украине

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер по-прежнему верен дружбе с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому агентству DPA.

Экс-канцлер также отверг критику его сотрудничества с российскими энергетическими компаниями после завершения политической карьеры.

«Я всегда следил за тем, чтобы моя профессиональная деятельность в российских компаниях соответствовала международному и германскому законодательству, а я адвокат и, конечно, знаком с экономической политикой. Так было и так будет и впредь», — заверил политик.

Ранее Шредер заявил, что Франции и Германии стоит сотрудничать, чтобы вместе найти мирное решение конфликта на Украине. Он также подчеркнул свое несогласие с теми, кто критикуют отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и «пытаются представить его в качестве человека, который ошибочно стремится к миру».