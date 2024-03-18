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12:11, 18 марта 2024Мир

Шредер призвал Германию и Францию вместе стремиться к миру на Украине

Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Францию вместе искать мирное решение по Украине

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Франции и Германии стоит сотрудничать, чтобы вместе найти мирное решение конфликта на Украине. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Его слова передает РИА Новости.

«Было бы уместно, если бы обе эти страны [Германия и Франция] увязали поддержку Украины с попыткой найти решение этого конфликта», — призвал экс-канцлер ФРГ.

Он также подчеркнул свое несогласие с теми, кто критикуют отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и «пытаются представить Шольца в качестве человека, который ошибочно стремится к миру».

По словам Шредера, мирное посредничество — «сама собой разумеющаяся» задача любого политика «в Германии, да и за ее пределами».

Экс-канцлер также добавил, что Россию, Германию и Францию связывает «долгая история», в связи с которой странам стоит сотрудничать ради мирного урегулирования на Украине.

17 января стало известно, что немецкий парламент не поддержал решение об отправке Украине ракет Taurus. 14 марта резолюция с подобным требованием вновь была отклонена.

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      Елизавета Мытарева
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