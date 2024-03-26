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01:25, 26 марта 2024Россия

Эмин Агаларов высказался о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»

Эмин Агаларов: судьбу «Крокус Сити Холла» решат с учетом мнения россиян
Эмин Агаларов

Эмин Агаларов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов в интервью РБК высказался о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла».

Он отметил, что при восстановлении обязательно будет создан мемориал, в рамках зала или на его месте.

Агаларов пояснил, что пока преждевременно говорить о том, будет ли здание восстановлено в первозданном виде. Он добавил, что решение, которое будет принимать его отец, будет сформировано с учетом общего мнения россиян.

«Естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — добавил певец.

Агаларов сказал, что сейчас у него иные приоритеты, речь идет об оказании максимальной помощи пострадавшим.

23 марта владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт, он назвал его «страшнейшей трагедией».

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      Марина Совина
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