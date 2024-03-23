Владелец «Крокуса» впервые прокомментировал теракт

Владелец «Крокуса» Агаларов сообщил о гибели охранника при теракте

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт. В разговоре с РБК он назвал произошедшее «страшнейшей трагедией».

Агаларов сообщил, что террористы вошли в концертный зал через окно соседнего выставочного центра. После этого мужчины начали стрелять по всему, что они видели. По словам владельца «Крокуса», один охранник погиб, другой получил ранения. «Это даже не охранники. Они у нас называются "контролеры"», — отметил Агаларов.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров. За сутки из-под завалов на месте «Крокуса» достали 133 тела. Кроме того, по последним данным, при теракте пострадали 140 человек.