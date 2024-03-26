Еще два беспилотника перехватили над Белгородской областью

Минобороны России отчиталось о перехвате еще двух БПЛА над Белгородской областью

Над Белгородской областью перехватили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка противника атаковать объекты на территории России была пресечена около 19:00 по московскому времени. Беспилотники самолетного типа удалось перехватить с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

За пол часа до этого ВСУ попытались с помощью двух БПЛА атаковать Белгородскую область. По информации оборонного ведомства, их также удалось уничтожить с помощью систем ПВО.