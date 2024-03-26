Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, пресечение попытки атаки с применением летательного аппарата самолетного типа было совершено около 18:30 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа пострадали три человека. «Двое пожарных МЧС России — один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями нижних конечностей — в городскую больницу №2 города Белгорода — и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ», — отчитался губернатор региона Гладков.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.