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19:23, 26 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, пресечение попытки атаки с применением летательного аппарата самолетного типа было совершено около 18:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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      Никита Абрамов
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