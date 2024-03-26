Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, пресечение попытки атаки с применением летательного аппарата самолетного типа было совершено около 18:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа пострадали три человека. «Двое пожарных МЧС России — один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями нижних конечностей — в городскую больницу №2 города Белгорода — и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ», — отчитался губернатор региона Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.