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13:33, 26 марта 2024Наука и техника

Microsoft на 30 лет забыла обновить функцию Windows

Экс-сотрудник Microsoft рассказал о функции Windows, которую не обновляли 30 лет

Фото: Unsplash

Бывший программист Microsoft Дэйв Пламмер сообщил о функции Windows, которую корпорация не обновляла в течение 30 лет. Об этом разработчик заявил в X.

По словам Пламмера, в 1994 году он написал код для диалогового окна Format («Форматировать»), так как в тот момент операционная система Windows NT нуждалась в этой функции. Экс-сотрудник компании заметил, что спустя 30 лет дизайн и суть данной функции не поменялась — она была добавлена во все версии Windows, включая актуальную.

Журналисты издания The Verge предположили, что в Microsoft могли забыть обновить функцию «Форматировать». Также в материале говорится, что руководители компании могли руководствоваться правилом «не трогай то, что работает».

Дэйв Пламмер также признался, что довольно быстро разработал функцию форматирования, так как ошибочно считал, что она будет временной и не сохранится в новых версиях Windows. «Помните — "временных" решений в программировании не бывает», — пошутил над ситуацией специалист.

В конце марта стало известно, что встроенный в Windows редактор «Блокнот» (Notepad) получил функцию проверки орфографии. Эта опция была добавлена в программу впервые с момента ее выпуска в 1985 году.

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      Андрей Ставицкий
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