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08:37, 26 марта 2024Мир

Франция заявила о самом высокой угрозе терактов после событий в «Крокусе»

Франция ввела наивысший уровень угрозы терактов после событий в «Крокусе»

Фото: Unsplash.com

Франция после событий в «Крокус Сити Холле» ввела наивысший уровень террористической угрозы накануне проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

«После нападения в Москве сегодня вечером в Елисейском дворце президентом республики [Эммануэлем Макроном] был созван Совет по национальной обороне», — написал он, отмечая, что членами совета было принято во внимание заявление «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), якобы взявшего на себя ответственность за теракт.

По словам премьера, Париж «решил повысить уровень Vigipirate [угрозы террористической атаки] до самого высокого».

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французские правоохранители практически ежемесячно пресекают угрозу терактов в стране. «У нас, к счастью, крайне эффективная система разведки», — отметил он.

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      Виктория Кондратьева
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