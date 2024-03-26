ФСБ задержала завербованных Украиной для совершения терактов жителей Запорожья

В Запорожской области ФСБ задержала жителей, завербованных ГУР МО Украины

В Запорожской области ФСБ задержала двух местных жителей, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины для совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, одного из задержанных завербовали в марте 2023 года, когда он находился в городе Запорожье. Там мужчина прошел обучение минно-взрывному делу и вернулся на подконтрольную российским войскам территорию, где привлек к работе своего отца — по заданию украинских спецслужб они должны были организовывать теракты на территории Запорожской области.

С августа по декабрь 2023 года подозреваемые совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Министерства обороны Вооруженных сил России.