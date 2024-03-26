Глава МИД Бразилии заявил о солидарности с народом России в связи с терактом

Глава МИД Бразилии Виейра выразил солидарность с россиянами в связи с терактом

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра выразил солидарность с россиянами в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом он заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, содержание которого публикует МИД РФ.

«Глава бразильского внешнеполитического ведомства выразил солидарность с российским народом в связи с террористическим актом в концертном зале "Крокус Сити Холл". Передал глубокие соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Виейра также решительно осудил терроризм во всех его проявлениях.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в комплекс перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.