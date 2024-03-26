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15:37, 26 марта 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины

Сийярто: разговоры о войсках НАТО на Украине приближают третью мировую войну

Фото: Yves Herman / Reuters

Разговоры об отправке войск НАТО на Украину приближают третью мировую войну и Будапешт все сделает, чтобы подобные обсуждения прекратились. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью для ТАСС.

«В такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение. Поэтому когда речь идет о возможности ввода войск на Украину от имени некоторых стран-членов НАТО, это действительно опасно (...) Ужасающий риск начала третьей мировой войны приближается», — рассказал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия сделает все, чтобы остановить данные идеи. Он также добавил, что в Европейском союзе (ЕС) все больше лидеров начинает рационально подходить к украинскому конфликту и полагают, что необходимо не допустить эскалацию ситуации.

Ранее Сийярто рассказал, что новый пакет антироссийских санкций ЕС пока не обсуждается.

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      Максим Габриелян
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