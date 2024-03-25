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15:21, 25 марта 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил об отсутствии обсуждения в ЕС санкций против России

Сийярто: новый пакет санкций Евросоюза против России пока не обсуждается

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России пока не обсуждается. Его слова приводит РИА Новости.

Во время 13-го Международного форума «Атомэкспо-2024» министру задали вопрос об обсуждении нового пакета антироссийских санкций странами-членами Евросоюза. «Пока [обсуждений этого вопроса в рамках ЕС] нет», — ответил он.

Ранее сообщалось, что глава венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто прибыл в Сочи для участия в форуме «Атомэкспо-2024», который пройдет на территории «Сириуса» 25-26 марта.

На полях мероприятия он заявил, что Венгрия никогда не согласились бы с санкциями стран Запада против атомной энергетики России. Он подчеркнул желание страны быть «мостом» для сотрудничества России с другими странами в области атомной энергии.

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      Лина Пивоварова
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