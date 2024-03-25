Глава МИД Венгрии заявил об отсутствии обсуждения в ЕС санкций против России

Сийярто: новый пакет санкций Евросоюза против России пока не обсуждается

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России пока не обсуждается. Его слова приводит РИА Новости.

Во время 13-го Международного форума «Атомэкспо-2024» министру задали вопрос об обсуждении нового пакета антироссийских санкций странами-членами Евросоюза. «Пока [обсуждений этого вопроса в рамках ЕС] нет», — ответил он.

Ранее сообщалось, что глава венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто прибыл в Сочи для участия в форуме «Атомэкспо-2024», который пройдет на территории «Сириуса» 25-26 марта.

На полях мероприятия он заявил, что Венгрия никогда не согласились бы с санкциями стран Запада против атомной энергетики России. Он подчеркнул желание страны быть «мостом» для сотрудничества России с другими странами в области атомной энергии.