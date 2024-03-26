Госдума почтила минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Госдума почтила память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» минутой молчания, которую перед началом пленарного заседания объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Трансляция заседания ведется на сайте «Дума ТВ».

Ранее депутат Госдумы Александр Демин сообщил, что 27 марта в нижней палате парламента наградят людей, спасавших посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. По его словам, посетители и сотрудники концертного зала проявили во время нападения террористов мужество и героизм.

Вечером 22 марта группа террористов зашла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. При этом неофициально ранения получили до 360 человек.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Он подчеркнул, что с их идеологией веками борется весь исламский мир.