В Госдуме наградят спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Депутат Демин: в Госдуме 27 марта наградят проявивших героизм в «Крокусе»

27 марта в Госдуме наградят людей, включая школьников, спасавших посетителей «Крокус Сити Холла» в Красногорске во время теракта. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от партии «Новые люди» Александр Демин, пишет РИА Новости.

По его словам, во время теракта люди проявили мужество и героизм. Демин привел в пример мужчину, обезвредившего террориста голыми руками, а также работавших в гардеробе школьников — Ислама Халилова, Артема Филимонова и Артема Донскова, которые помогали проводить эвакуацию. «Они настоящие герои, и их будут награждать в Госдуме 27 марта», — подчеркнул депутат.

Ранее председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что парламентарии готовят обращение с предложением наградить Артема Донскова и Ислама Халилова почетными грамотами Государственной Думы. Депутат рассказала, что к ней уже обратилась одна IT-компания с предложением подарить школьникам компьютеры.

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» многие посетители и сотрудники концертного зала, в том числе несовершеннолетние, помогали эвакуировать людей из атакованного террористами здания. Так, инженер-строитель Олег Уколов во время теракта пробил стену ножками от офисных стульев, найденных в подсобке, и вывел из горящего здания 15 человек.

Кроме того, охранник Алексей Осанушков рассказал, что вывел из здания более ста человек. По его словам, проникнув в концертный зал, террористы сразу открыли по людям огонь, поэтому посетителей нужно было спасать как можно быстрее. Мужчина добавил, что группа прошла через подвал, склады и подземную парковку, в итоге выйдя на улицу через фойе.

Вечером 22 марта группа террористов проникла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание, которое в результате обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180.