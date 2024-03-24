Мужчина пробил кирпичную стену и вывел 15 человек из горящего зала «Крокуса»

Мужчина пробил стену, вывел 15 человек и вытащил раненого из горящего «Крокуса»

Мужчина совершил героический поступок в время теракта в «Крокус Сити Холле», выведя 15 человек из западни и вытащив раненого из горящего концертного зала. Его зовут Олег Уколов, он инженер-строитель, сообщил Telegram-канал Mash.

Уколов приехал на концерт группы «Пикник» вместе со своим другом. Когда он услышал звуки выстрелов, то вместе с другими зрителями побежал наверх. Как только стало ясно, что в зале начался пожар, он смог вывести на первый этаж 12 человек и спрятать в забаррикадированной подсобке, где находились еще трое.

Внутри мужчина обнаружил пожарный гидрант и начал обливать людей водой, чтобы они могли дышать через намокшие вещи, избегая отравления дымом. Затем ему помог профессиональный опыт — инженер начал стучать по кирпичной кладке, нащупывая наиболее тонкий слой. В итоге ему удалось пробить стену ножками от офисных стульев, найденных в подсобке.