Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:48, 26 марта 2024Экономика

Госзатраты на разведку золота в России рухнули

ЦНИГРИ: госфинансирование разведки золота в РФ упало почти вдвое

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

С 2012 по 2022 год суммарные затраты государства на геолого-разведочные работы (ГРР) для золотодобычи рухнули почти вдвое и упали до уровня в 2,6 миллиарда рублей в год. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ).

Средняя стоимость завершенных госконтрактов по проведению ГРР за 11 лет выросла на 7 процентов и достигла уровня в 311 миллионов рублей. Как уточнили в ЦНИГРИ, значительная часть затрат при проведении ГРР приходится на использование специальной горной техники и разработку документации. Кроме того, денежные средства идут на зарплатный фонд, а также закупку сырья для проведения взрывных работ.

В Роснедрах заявили, что главными причинами удорожания ГРР стали инфляция и проведение работ на труднодоступных территориях. При этом в 2024 году финансирование геолого-разведочных работ может вырасти до 2,49 миллиарда рублей. Речь идет о затратах на геолого-разведочные работы ранних стадий на золото, заключили эксперты.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch повысили прогноз мировых цен на золото в 2024 году до 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Предыдущая оценка экспертов подразумевала показатель на уровне в 1,8 тысячи. В 2025 году, согласно их ожиданиям, цены на драгоценный металл составят в среднем 1,8 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожили над Белгородской областью

      В российском регионе решили вооружить охрану на массовых мероприятиях

      Госзатраты на разведку золота в России рухнули

      Российские полицейские задержали участника массовой драки со стрельбой

      Пять человек пострадали при взрыве газа в российском жилом доме

      Пассажирский самолет Красноярск — Благовещенск приготовился к аварийной посадке

      Пожарные МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области

      Два друга расправились с россиянином на кладбище из-за долга и продали его авто

      Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций в ЛНР

      Франция заявила о самом высокой угрозе терактов после событий в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше