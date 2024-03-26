Госзатраты на разведку золота в России рухнули

ЦНИГРИ: госфинансирование разведки золота в РФ упало почти вдвое

С 2012 по 2022 год суммарные затраты государства на геолого-разведочные работы (ГРР) для золотодобычи рухнули почти вдвое и упали до уровня в 2,6 миллиарда рублей в год. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ).

Средняя стоимость завершенных госконтрактов по проведению ГРР за 11 лет выросла на 7 процентов и достигла уровня в 311 миллионов рублей. Как уточнили в ЦНИГРИ, значительная часть затрат при проведении ГРР приходится на использование специальной горной техники и разработку документации. Кроме того, денежные средства идут на зарплатный фонд, а также закупку сырья для проведения взрывных работ.

В Роснедрах заявили, что главными причинами удорожания ГРР стали инфляция и проведение работ на труднодоступных территориях. При этом в 2024 году финансирование геолого-разведочных работ может вырасти до 2,49 миллиарда рублей. Речь идет о затратах на геолого-разведочные работы ранних стадий на золото, заключили эксперты.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch повысили прогноз мировых цен на золото в 2024 году до 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Предыдущая оценка экспертов подразумевала показатель на уровне в 1,8 тысячи. В 2025 году, согласно их ожиданиям, цены на драгоценный металл составят в среднем 1,8 тысячи долларов.