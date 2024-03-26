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10:24, 26 марта 2024Силовые структуры

Иностранца заподозрили в связях с Украиной из-за переписок в телефоне

Mash: в Москве задержали уроженца Средней Азии по подозрению в связях с Украиной

Фото: Unsplash

В Москве задержали 29-летнего уроженца Средней Азии по подозрению в связях с украинской разведкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники ДПС остановили Mazda 3 под управлением иностранца. Он нервничал, поэтому силовики решили досмотреть его. В телефоне мужчины нашли переписки «антироссийского характера». Кроме того, задержанный жил ранее в Киеве.

Теперь полицейские проводят проверку. Машину и телефон у мужчины изъяли.

Ранее стало известно, что в подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб.

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      Екатерина Кашурникова
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