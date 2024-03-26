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09:00, 26 марта 2024Силовые структуры

Мужчина с ножом ранил несколько человек в подмосковном компьютерном клубе

В подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб

Кадр: Telegram-канал SHOT

В подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел вечером 25 марта. Гражданин в капюшоне пришел к клубу на Школьной. Сначала он напал на мужчин у входа, затем прошел в заведение и ударил ножом еще двоих.

Очевидцы заявили, что были ранены трое. Нападавшего уже задержали, его допрашивают правоохранители.

Ранее стало известно, что в клинике Москвы мужчина ограбил врача, чтобы сводить девушку в ресторан.

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      Екатерина Кашурникова
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