Мужчина с ножом ранил несколько человек в подмосковном компьютерном клубе

В подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб

В подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел вечером 25 марта. Гражданин в капюшоне пришел к клубу на Школьной. Сначала он напал на мужчин у входа, затем прошел в заведение и ударил ножом еще двоих.

Очевидцы заявили, что были ранены трое. Нападавшего уже задержали, его допрашивают правоохранители.

Ранее стало известно, что в клинике Москвы мужчина ограбил врача, чтобы сводить девушку в ресторан.