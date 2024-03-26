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13:11, 26 марта 2024Мир

Израиль заявил об отказе ХАМАС от компромисса на переговорах

Канцелярия Нетаньяху заявила об отказе ХАМАС от компромисса на переговорах

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло компромиссное предложение США на переговорах в Катаре. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Как сообщается, ХАМАС отказалось от всех предложенных США компромиссных вариантов, а также поприветствовало резолюцию Совета Безопасности ООН от 25 марта. Также руководство движения вновь потребовало немедленного вывода израильских войск из Газы.

«Израиль не подчинится бредовым требованиям ХАМАС и продолжит действовать для достижения всех целей войны», — говорится в сообщении. По мнению канцелярии Нетаньяху, палестинское движение показало незаинтересованность в переговорах о прекращении конфликта. В Израиле также назвали действия ХАМАС свидетельством вредоносности решения Совбеза ООН.

25 марта Нетаньяху отменил визит делегации в США после принятия резолюции по Газе. Так он отреагировал на отказ США наложить вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа в период Рамадана.

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      Юрий Леонов
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