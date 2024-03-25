Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 25 марта 2024Мир

Нетаньяху отменил визит делегации в США после принятия резолюции по Газе

Нетаньяху отменил визит в США после принятия резолюции Совбезом ООН по Газе
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит высокопоставленной делегации в США после принятия резолюции Советом Безопасности (СБ) ООН по Газе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщили в канцелярии премьера, он принял такое решение в связи с позицией Соединенных Штатов, которые не наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа в период Рамадана.

Нетаньяху заявил, что неспособность Вашингтона наложить вето на резолюцию является «явным отступлением» от его предыдущей позиции и наносит ущерб военным усилиям против ХАМАС в Газе, а также усилиям по освобождению более 130 заложников.

Высокопоставленные чиновники из делегации Израиля должны были отправиться в Вашингтон для обсуждения планируемой Нетаньяху наземной операции в городе Рафах.

Ранее Нетаньяху по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Израиль войдет в Рафах в секторе Газа и проведет там военную операцию вне зависимости от помощи США.

25 марта СБ ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ рассказал, как выследили и поймали террористов из «Крокуса». Их искали в лесу с собаками и тепловизорами

      Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

      Корабли Балтфлота вышли на поиск подлодок противника

      Дело распылившего баллончик во время ссоры в метро машиниста прекратят

      Отдыхавший в Гоа пенсионер решил искупаться в море с женой и не выжил

      Британия ввела санкции против двух китайцев

      МЧС отчиталось о разборе завалов в зрительном зале «Крокуса»

      Валиева перестала получать стипендию президента России

      Белый дом отверг планы помощи России после теракта в «Крокусе»

      В Азербайджане обнаружили мифических амазонок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше