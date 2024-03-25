Нетаньяху отменил визит делегации в США после принятия резолюции по Газе

Нетаньяху отменил визит в США после принятия резолюции Совбезом ООН по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит высокопоставленной делегации в США после принятия резолюции Советом Безопасности (СБ) ООН по Газе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщили в канцелярии премьера, он принял такое решение в связи с позицией Соединенных Штатов, которые не наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа в период Рамадана.

Нетаньяху заявил, что неспособность Вашингтона наложить вето на резолюцию является «явным отступлением» от его предыдущей позиции и наносит ущерб военным усилиям против ХАМАС в Газе, а также усилиям по освобождению более 130 заложников.

Высокопоставленные чиновники из делегации Израиля должны были отправиться в Вашингтон для обсуждения планируемой Нетаньяху наземной операции в городе Рафах.

Ранее Нетаньяху по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Израиль войдет в Рафах в секторе Газа и проведет там военную операцию вне зависимости от помощи США.

25 марта СБ ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана.