Названы российские города с самой затяжной продажей жилья

Presentation.realty: жилье в Краснодаре и Петербурге продается дольше всего

Квартиры в Краснодаре и Санкт-Петербурге продаются дольше, чем в других российских миллионниках. Города страны с самыми затяжными поисками покупателя назвал онлайн-сервис для риелторов Presentation.realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Краснодаре на продажу жилья уходит в среднем 89 дней. С прошлого года срок увеличился на 12 дней. В Северной столице квартиры экспонируются чуть меньше трех месяцев.

Вслед за ними по темпам продажи жилплощади идет Екатеринбург. Здесь избавиться от квартиры удается в среднем за 80 дней. В 2023-м у местных жителей на это требовалось на 10 дней меньше. В Красноярске продать жилье получается примерно за 75 дней. В сравнении с прошлым годом скорость выхода на сделку замедлилась на две недели, следует из данных площадки.

Ранее эксперты дали советы по быстрой продаже недвижимости. Сделку, по их словам, ускорит предварительная экспертиза документов. При подготовке к показу из квартиры стоит убрать личные вещи проживающих: семейные портреты, фотографии, грамоты, кубки, медали, памятные сувениры. Избавив жилплощадь от старых ковров, кастрюль, неиспользуемой мебели и техники, можно подарить ей ощущение легкости.