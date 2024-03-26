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18:44, 26 марта 2024Бывший СССР

Киев назвал ожидаемую от ЕС сумму помощи на 2024 год

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от ЕС 16 миллиардов евро в 2024 году
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина рассчитывает получить в 2024 году от Евросоюза финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Такую ожидаемую сумму назвал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram.

«Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году», — написал глава украинского правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что вопрос стабильного источника финансирования остается очень важным для Киева. Он также заявил, что украинская сторона «видит большой потенциал в замороженных российских активах».

Ранее депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что у Украины закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи Киеву. При этом эксперты дают еще более пессимистичный для Киева прогноз.

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      Алевтина Запольская
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