Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:54, 26 марта 2024Ценности

Ким Кардашьян заподозрили в желании возобновить отношения с Канье Уэстом

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Пользователи сети заподозрили американскую телезвезду Ким Кардашьян в желании возобновить отношения с бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на снимок 43-летней предпринимательницы, который она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном фото Кардашьян предстала в майке и солнцезащитных очках. Видно, что на ее шее присутствует цепь с подвеской в виде инициалов KIMYE.

Многие фанаты удивились публикации бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это лишь подтверждает, что Оделл бросил ее, и теперь она снова пытается привлечь внимание Канье», «Ей 43, почему она до сих пор играет в эти детские игры? Ожерелье KIMYE — настоящее отчаяние», «Мне вообще-то стыдно за нее», «А ведь недавно она была одета как Бьянка», «Старая фотография, но это определенно ожерелье KIMYE, и она выложила ее сегодня», — высказывались они.

Ранее стало известно о расставании Ким Кардашьян с игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. Инсайдеры не раскрыли причину завершения их романа.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Директор ФСБ раскрыл новые данные о теракте в «Крокусе». Он заявил, что за нападением стоят США, Британия и Украина

      Назван необычный способ снизить стресс

      iPhone научились обновлять прямо в коробке

      В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС

      Разбор завалов в «Крокусе» завершили

      Парикмахер раскрыл неожиданную функцию фена для волос

      Лукашенко прокомментировал идею разместить войска НАТО на границе с Белоруссией

      МИД России выразил надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе

      «АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать восемь новых товарных знаков

      Цены на какао установили исторический рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше