Ким Кардашьян заподозрили в желании возобновить отношения с Канье Уэстом

Пользователи сети заподозрили американскую телезвезду Ким Кардашьян в желании возобновить отношения с бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на снимок 43-летней предпринимательницы, который она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном фото Кардашьян предстала в майке и солнцезащитных очках. Видно, что на ее шее присутствует цепь с подвеской в виде инициалов KIMYE.

Многие фанаты удивились публикации бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это лишь подтверждает, что Оделл бросил ее, и теперь она снова пытается привлечь внимание Канье», «Ей 43, почему она до сих пор играет в эти детские игры? Ожерелье KIMYE — настоящее отчаяние», «Мне вообще-то стыдно за нее», «А ведь недавно она была одета как Бьянка», «Старая фотография, но это определенно ожерелье KIMYE, и она выложила ее сегодня», — высказывались они.

Ранее стало известно о расставании Ким Кардашьян с игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. Инсайдеры не раскрыли причину завершения их романа.