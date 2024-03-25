Ким Кардашьян рассталась с возлюбленным

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассталась со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. Об этом сообщает Daily Mail.

Стало известно, что 43-летняя бизнесвумен и 31-летний спортсмен завершили свой роман. В настоящий момент инсайдеры не раскрывают причину разрыва.

В последний раз возлюбленных видели вместе на вечеринке певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z в отеле Chateau Marmot в Лос-Анджелесе. Тогда папарацци запечатлели их в объятиях друг друга.

Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего впервые заподозрили в романе в феврале. Тогда пара появилась на препати премии «Грэмми», которая проходила в ночном клубе в Лос-Анджелесе. Позже анонимный инсайдер сообщил, что отношения между знаменитостями становятся очень серьезными, и уточнил, что они встречаются около года.