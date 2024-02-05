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14:51, 5 февраля 2024Ценности

Ким Кардашьян заподозрили в новом романе

Ким Карлашьян

Ким Карлашьян. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в новом романе. Соответствующий материал публикует издание Mirror.

По словам инсайдеров, 43-летняя бывшая жена скандального рэпера Канье Уэста сейчас состоит в романтических отношениях с 31-летним игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. В частности, пара вместе появилась на препати премии «Грэмми», которая проходила в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.

Кардашьян никак не подтвердила слухи о своем романе. При этом анонимные источники отметили, что предпринимательница стремится сохранить свою личную жизнь в тайне от общественности. «Она старается лучше защищать личное пространство, чем делала это в прошлом», — заявили они.

В июле 2023 года Кардашьян заявила, что после развода с рэпером Канье Уэстом и расставания с комиком Питом Дэвидсоном не торопится вступать в новые отношения. В качестве основной причины нежелания заводить роман Ким назвала воспитание своих детей, на котором она сейчас сосредоточена.

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      Карина Черных
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