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10:51, 9 февраля 2024Ценности

Раскрыты подробности нового предполагаемого романа Ким Кардашьян

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters

Анонимный инсайдер раскрыл подробности нового предполагаемого романа телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает Us Weekly.

Отношения 43-летней предпринимательницы и 31-летнего игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего становятся серьезными. При этом собеседник издания отметил, что спортсмен не любит выставлять напоказ личную жизнь в отличие от Кардашьян.

«Их отношения процветают дольше, чем люди думают. Около года», — заявил источник и добавил, что возлюбленные рассматривают возможность рассказать общественности о своих чувствах друг к другу.

Ранее Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего заметили вместе на препати премии «Грэмми», которая проходила в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. При этом сама бизнесвумэн никак не прокомментировала их совместный выход в свет.

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      Мария Винар
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