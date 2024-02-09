Раскрыты подробности нового предполагаемого романа Ким Кардашьян

Анонимный инсайдер раскрыл подробности нового предполагаемого романа телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает Us Weekly.

Отношения 43-летней предпринимательницы и 31-летнего игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего становятся серьезными. При этом собеседник издания отметил, что спортсмен не любит выставлять напоказ личную жизнь в отличие от Кардашьян.

«Их отношения процветают дольше, чем люди думают. Около года», — заявил источник и добавил, что возлюбленные рассматривают возможность рассказать общественности о своих чувствах друг к другу.

Ранее Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего заметили вместе на препати премии «Грэмми», которая проходила в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. При этом сама бизнесвумэн никак не прокомментировала их совместный выход в свет.