Ким Кардашьян и ее нового возлюбленного заметили вместе на вечеринке

Папарацци заметили телезвезду Ким Кардашьян и ее нового возлюбленного, игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего, вместе на вечеринке. Соответствующее видео приводит издание TMZ.

Отмечается, что знаменитости посетили звездное мероприятие, организованное певицей Бейонсе и рэпером Jay-Z в отеле Chateau Marmot в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах, снятых в вестибюле заведения, запечатлены 43-летняя предпринимательница и 31-летний спортсмен. Они кокетливо разговаривают друг с другом и обнимаются. В какой-то момент она протянула руки к его лицу и попыталась поцеловать.

В феврале Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего впервые заподозрили в романе. Тогда стало известно, что пара вместе появилась на препати премии «Грэмми», которая проходила в ночном клубе в Лос-Анджелеса. Позже анонимный инсайдер сообщил, что отношения между знаменитостями становятся очень серьезными, и уточнил, что они встречаются около года.