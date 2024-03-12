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10:16, 12 марта 2024Ценности

Ким Кардашьян и ее нового возлюбленного заметили вместе на вечеринке

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Папарацци заметили телезвезду Ким Кардашьян и ее нового возлюбленного, игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего, вместе на вечеринке. Соответствующее видео приводит издание TMZ.

Отмечается, что знаменитости посетили звездное мероприятие, организованное певицей Бейонсе и рэпером Jay-Z в отеле Chateau Marmot в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах, снятых в вестибюле заведения, запечатлены 43-летняя предпринимательница и 31-летний спортсмен. Они кокетливо разговаривают друг с другом и обнимаются. В какой-то момент она протянула руки к его лицу и попыталась поцеловать.

В феврале Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего впервые заподозрили в романе. Тогда стало известно, что пара вместе появилась на препати премии «Грэмми», которая проходила в ночном клубе в Лос-Анджелеса. Позже анонимный инсайдер сообщил, что отношения между знаменитостями становятся очень серьезными, и уточнил, что они встречаются около года.

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      Мария Винар
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