Комбриг ВСУ призвал отправлять уклонистов в концлагеря и штрафбаты

Комбриг ВСУ Маслов: уклонистов нужно отправлять в концлагеря и штрафбаты

Украинцев, уклоняющихся от мобилизации, нужно отправлять в концлагеря и штрафбаты. Об этом заявил командир 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу», — заявил он. Комбриг также раскритиковал депутатов Верховной Рады, так как, по его словам, они не могут организовать мобилизацию в стране, остановив раздачу повесток и захват людей на улицах.

Кроме того, Маслов назвал уклонистов негодяями, которые используют изъяны системы, чтобы «не подвергать себя риску выполнить конституционный долг».

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что по новому закону о мобилизации могут начать выдачу повесток с 18 лет. По его словам, в 18 лет украинцев, прошедших военную подготовку и получивших военно-учетную специальность, могут мобилизовать.