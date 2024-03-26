Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 26 марта 2024Силовые структуры

Мужа уволенного директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте

В Петербурге за посты о теракте задержали мужа экс-главы «Новой Голландии»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полиция Санкт-Петербурга задержала в аэропорту «Пулково» 41-летнего местного жителя — предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка.

Правоохранители в ходе мониторинга выявили посты с высказываниями, имеющими признаки экстремизма, и установили их автора. Мужчина был доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным РИА Новости, речь идет о Николае Конашенке — муже Роксаны Шатуновской, до вчерашнего дня работавшей директором АНО «Новая Голландия».

Конашенок принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. А позднее стало известно, что Роксана Шатуновская покидает пост директора «Новой Голландии». В своих социальных сетях она пояснила, что не может занимать должность из-за «чудовищных, несовместимых с человечностью высказываний» члена ее семьи.

Теракт в «Крокусе Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

По последним данным Следственного комитета, число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139 человек.

***
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      В Донецке и Горловке сообщили о перебоях с электричеством

      Экс-канцлер Германии заявил о верности дружбе с Путиным

      Иностранца заподозрили в связях с Украиной из-за переписок в телефоне

      В Москве заочно арестовали главу СБУ

      В России резко выросли запасы газа

      Минобороны Британии обвинило Россию в безответственной ядерной риторике

      Во Франции назвали возможный сценарий прямого столкновения с Россией

      Самолет с сотнями пассажиров экстренно сел из-за хлопка и дыма в салоне

      Концерт вернувшейся на сцену Лолиты отменили в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше