Мужа уволенного директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте

В Петербурге за посты о теракте задержали мужа экс-главы «Новой Голландии»

Полиция Санкт-Петербурга задержала в аэропорту «Пулково» 41-летнего местного жителя — предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка.

Правоохранители в ходе мониторинга выявили посты с высказываниями, имеющими признаки экстремизма, и установили их автора. Мужчина был доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным РИА Новости, речь идет о Николае Конашенке — муже Роксаны Шатуновской, до вчерашнего дня работавшей директором АНО «Новая Голландия».

Конашенок принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. А позднее стало известно, что Роксана Шатуновская покидает пост директора «Новой Голландии». В своих социальных сетях она пояснила, что не может занимать должность из-за «чудовищных, несовместимых с человечностью высказываний» члена ее семьи.

Теракт в «Крокусе Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

По последним данным Следственного комитета, число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139 человек.