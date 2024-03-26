Концерт вернувшейся на сцену Лолиты отменили в российском городе

Концерт Лолиты, которая недавно вернулась на сцену, отменили в Барнауле

Концерт российской певицы Лолиты Милявской, которая недавно вернулась на сцену после скандала, связанного с «голой вечеринкой» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, отменили на Алтае. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов.

29 марта исполнительница должна была выступить в Барнауле, в Дворце культуры Моторостроителей, однако на сайте сообщили об отмене мероприятия. О причинах срыва шоу не сообщается.

Помимо этого, концерт группы Reflex, который должен был состояться в барнаульском ДК 26 марта тоже отменили, а выступление Олега Газманова на той же площадке 28 марта перенесли.

Ранее Милявская высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки». В своей речи Лолита призналась, что столкнулась с трудностями после «отмены», а также поведала, что в последнее время работала за еду.