Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:18, 26 марта 2024Культура

Концерт вернувшейся на сцену Лолиты отменили в российском городе

Концерт Лолиты, которая недавно вернулась на сцену, отменили в Барнауле

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Концерт российской певицы Лолиты Милявской, которая недавно вернулась на сцену после скандала, связанного с «голой вечеринкой» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, отменили на Алтае. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов.

29 марта исполнительница должна была выступить в Барнауле, в Дворце культуры Моторостроителей, однако на сайте сообщили об отмене мероприятия. О причинах срыва шоу не сообщается.

Помимо этого, концерт группы Reflex, который должен был состояться в барнаульском ДК 26 марта тоже отменили, а выступление Олега Газманова на той же площадке 28 марта перенесли.

Ранее Милявская высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки». В своей речи Лолита призналась, что столкнулась с трудностями после «отмены», а также поведала, что в последнее время работала за еду.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      В Донецке и Горловке сообщили о перебоях с электричеством

      Экс-канцлер Германии заявил о верности дружбе с Путиным

      Иностранца заподозрили в связях с Украиной из-за переписок в телефоне

      В Москве заочно арестовали главу СБУ

      В России резко выросли запасы газа

      Минобороны Британии обвинило Россию в безответственной ядерной риторике

      Во Франции назвали возможный сценарий прямого столкновения с Россией

      Самолет с сотнями пассажиров экстренно сел из-за хлопка и дыма в салоне

      Концерт вернувшейся на сцену Лолиты отменили в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше